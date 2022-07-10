"Укрзалізниця" відновила рух поїздів львівського напрямку
Київ • УНН
КИЇВ. 10 липня. УНН. АТ "Укрзалізниця" повідомила, що відновила рух поїздів на львівському напрямку. Поїзди курсують із затримкою. Про це інформує УНН.
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"Рух поїздів львівського напрямку відновлено в штатному режимі. Наразі із затримками від 1 до 5 годин прямують 7 поїздів. Надолужуємо відставання та рухаємось вперед", - йдеться у повідомленні.
Деталі
Повідомляється про такі потяги:
№85/233 Запоріжжя, Покровськ — Львів (затримка 2 год. 15 хв, поновлення руху очікується протягом пів години);
№715 Київ — Перемишль (затримка 3 год, поновлення руху очікується протягом пів години);
№45/46 Ужгород — Харків (затримка 2 год, поїзд щойно відправлено зі Львова);
№5/6 Івано-Франківськ — Запоріжжя (затримка 1 год 32 хв, поїзд щойно відправлено зі Львова);
№259/260 Івано-Франківськ — Суми (можлива кількахвилинна затримка на відправлення та сповільнений рух ушкодженою ділянкою).
Крім того, зазнав змін розклад руху деяких поїздів по ст. Львів: на понад годину до часу прибуття на ст. Львів затримуються поїзди №6045 сполученням Тернопіль — Львів, №805 сполученням Рівне — Львів.
В Укрзалізниці повідомили, щоб пасажири сповіщати про свої плани щодо пересадок поїзні бригади перевізника, які "допоможуть їх організувати".
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