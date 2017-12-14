"Укрзализныця" открыла продажу билетов на 29 дополнительных поездов
Киев • УНН
КИЕВ. 14 декабря. УНН. “Укрзализныця” открыла продажу на 29 дополнительных поездов в наиболее популярных направлениях. Об этом сообщила пресс-служба компании, передает УНН.
“По состоянию на 13 декабря 2017 года уже открыта продажа на 29 дополнительных поездов в наиболее популярных направлениях. Традиционно самым популярным зимним направлением является Львов, Закарпатье и Прикарпатье, поэтому большинство поездов назначено именно на запад страны”, — говорится в сообщении.
Зазнчено, что работа по назначению дополнительных поездов пока продолжается.
Как сообщал УНН, украинцы временно не смогут возвращать железнодорожные билеты через Интернет.