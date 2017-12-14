"Укрзализныця" открыла продажу билетов на 29 дополнительных поездов

“По состоянию на 13 декабря 2017 года уже открыта продажа на 29 дополнительных поездов в наиболее популярных направлениях. Традиционно самым популярным зимним направлением является Львов, Закарпатье и Прикарпатье, поэтому большинство поездов назначено именно на запад страны”, — говорится в сообщении.

Зазнчено, что работа по назначению дополнительных поездов пока продолжается.

Как сообщал УНН, украинцы временно не смогут возвращать железнодорожные билеты через Интернет.