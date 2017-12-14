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"Укрзалізниця" відкрила продаж квитків на 29 додаткових поїздів

Київ • УНН

 • 8501 перегляди

КИЇВ. 14 грудня. УНН. “Укрзалізниця” відкрила продаж на 29 додаткових поїздів у найбільш популярних напрямках. Про це повідомила прес-служба компанії, передає УНН.

“Станом на 13 грудня 2017 року вже відкрито продаж на 29 додаткових поїздів у найбільш популярних напрямках. Традиційно найпопулярнішим зимовим напрямком є Львів, Закарпаття та Прикарпаття, тому більшість поїздів призначено саме на захід країни”, — йдеться в повідомленні.

Зазнчено, що робота з призначення додаткових поїздів наразі триває.

Як повідомляв УНН, українці тимчасово не зможуть повертати залізничні квитки через Інтернет.

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