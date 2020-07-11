Укрзализныця продолжает восстанавливать курсирование поездов
Киев • УНН
КИЕВ. 11 июля. УНН. Со следующей недели Укрзализныця восстанавливает курсирование 34 пригородных и 3 региональных поездов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Укрзализныци.
“Со следующей недели Укрзализныця восстанавливает курсирование 34 пригородных и 3 региональных поездов, из которых 30 — по территории обслуживания Юго-Западной железной дороги и 4 — Приднепровской. В указанных поездах будут действовать ограничения по количеству пассажиров — в пределах количества мест для сидения”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что обязательным является использование пассажирами и железнодорожниками средств индивидуальной защиты. В случае выявления нарушений железнодорожники будут вызывать работников Национальной полиции Украины.
Напомним, в случае улучшения эпидемической ситуации Укрзализныця планирует в августе полноценно восстановить железнодорожное сообщение.