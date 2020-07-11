Укрзалізниця продовжує відновлювати курсування поїздів

“З наступного тижня Укрзалізниця відновлює курсування 34 приміських та 3 регіональних поїздів, з яких 30 — територією обслуговування Південно-Західної залізниці та 4 — Придніпровської. У зазначених поїздах діятимуть обмеження щодо кількості пасажирів — у межах кількості місць для сидіння”, — сказано у повідомленні.

Зазначається, що обов’язковим є використання пасажирами та залізничниками засобів індивідуального захисту. У разі виявлення порушень залізничники викликатимуть працівників Національної поліції України.

Нагадаємо, у разі покращення епідемічної ситуації Укрзалізниця планує в серпні повноцінно відновити залізничне сполучення.