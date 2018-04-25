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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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"Укрзализныця" назначила на лето 21 дополнительный маршрут

Киев • УНН

 • 11475 просмотра

КИЕВ. 25 апреля. УНН. На лето "Укрзализныця" уже назначила 21 дополнительный маршрут. Об этом на заседании правительства сообщил и.о. главы "Укрзализныци" Евгений Кравцов, представляя отчет компании, передает корреспондент УНН.

"Укрзализныця" назначила на лето 21 дополнительный маршрут

"На лето уже назначен 21 дополнительный маршрут", - сообщил Кравцов.

В общем, как уточнил он, в прошлом году было обеспечено удобные пересадки для пассажиров благодаря синхронизации расписания движения поездов, сокращено время движения поезда в Мариуполь на 1:00, при этом планируется сократить время еще на 1:00, открыты новые направления перевозок как по Украине, так и международные. Также уже введен новый подход в уборке вагонов, заменено 70% постельного белья. В мае компания собирается запустить горячее питание в поездах.

Как сообщал УНН, вскоре украинцы и те, кто путешествует украинской железной дорогой, смогут покупать обеды в поездах. Кроме того, уже сейчас в скоростных поездах Интерсити + и Интерсити можно покупать книги, пользоваться интернетом, читать прессу. А если пассажир замерзнет или ему станет плохо, стюарт принесет плед и обеспечит медикаментами.

Украинские Национальные Новости

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