"Укрзализныця" назначила на лето 21 дополнительный маршрут

"На лето уже назначен 21 дополнительный маршрут", - сообщил Кравцов.



В общем, как уточнил он, в прошлом году было обеспечено удобные пересадки для пассажиров благодаря синхронизации расписания движения поездов, сокращено время движения поезда в Мариуполь на 1:00, при этом планируется сократить время еще на 1:00, открыты новые направления перевозок как по Украине, так и международные. Также уже введен новый подход в уборке вагонов, заменено 70% постельного белья. В мае компания собирается запустить горячее питание в поездах.



Как сообщал УНН, вскоре украинцы и те, кто путешествует украинской железной дорогой, смогут покупать обеды в поездах. Кроме того, уже сейчас в скоростных поездах Интерсити + и Интерсити можно покупать книги, пользоваться интернетом, читать прессу. А если пассажир замерзнет или ему станет плохо, стюарт принесет плед и обеспечит медикаментами.