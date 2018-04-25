"Укрзалізниця" призначила на літо 21 додатковий маршрут
Київ • УНН
КИЇВ. 25 квітня. УНН. На літо "Укрзалізниця" вже призначила 21 додатковий маршрут. Про це на засіданні уряду повідомив в.о. голови "Укрзалізниці" Євген Кравцов, представляючи звіт компанії, передає кореспондент УНН.
"На літо вже призначено 21 додатковий маршрут", - повідомив Кравцов.
Загалом, як уточнив він, минулого року було забезпечено зручні пересадки для пасажирів завдяки синхронізації розкладу руху поїздів, скорочено час руху потягу в Маріуполь на 1 годину, при цьому планується скоротити час ще на 1 годину, відкриті нові напрямки перевезень як по Україні, так і міжнародні. Також вже запроваджено новий підхід у прибиранні вагонів, замінено 70% постільної білизни. У травні компанія збирається запустити гаряче харчування у потягах.
Як повідомляв УНН, незабаром українці та ті, хто подорожує українською залізницею, зможуть купувати обіди у потягах. Крім того, вже зараз у швидкісних поїздах Інтерсіті+ та Інтерсіті можна купувати книги, користуватись інтернетом, читати пресу. А якщо пасажир змерзне або йому стане зле, стюарт принесе плед та забезпечить медикаментами.