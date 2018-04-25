"Укрзалізниця" призначила на літо 21 додатковий маршрут

"На літо вже призначено 21 додатковий маршрут", - повідомив Кравцов.



Загалом, як уточнив він, минулого року було забезпечено зручні пересадки для пасажирів завдяки синхронізації розкладу руху поїздів, скорочено час руху потягу в Маріуполь на 1 годину, при цьому планується скоротити час ще на 1 годину, відкриті нові напрямки перевезень як по Україні, так і міжнародні. Також вже запроваджено новий підхід у прибиранні вагонів, замінено 70% постільної білизни. У травні компанія збирається запустити гаряче харчування у потягах.



Як повідомляв УНН, незабаром українці та ті, хто подорожує українською залізницею, зможуть купувати обіди у потягах. Крім того, вже зараз у швидкісних поїздах Інтерсіті+ та Інтерсіті можна купувати книги, користуватись інтернетом, читати пресу. А якщо пасажир змерзне або йому стане зле, стюарт принесе плед та забезпечить медикаментами.