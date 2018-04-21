В "Укрзалізниці" розповіли, якими послугами можуть користуватись пасажири
Київ • УНН
КИЇВ. 22 квітня. УНН. Незабаром українці та ті, хто подорожує, українською залізницею, зможуть купувати обіди у потягах. Крім того,вже раз у швидкісних поїздах Інтерсіті+ та Інтерсіті можна купувати книги, користуватись інтернетом, читати пресу. А якщо пасажир змерзне або йому стане зле, стюарт принесе плед та забезпечить медикаментами. Про це УНН у відповідь на запит повідомили у прес-службі “Укрзалізниці”.
“Найближчим часом буде запроваджено пілотний проект з надання послуг харчування в поїздах, з можливістю реалізації через квиткові каси та поїзні бригади. У швидкісних поїздах Інтерсіті+ та Інтерсіті запроваджено продаж книг, які віднині можливо придбати у вагонах-буфетах поїздів”, — розповіли у компанії.
Крім того, під час поїздок у швидкісних потягах пасажири безкоштовно можуть скористатися доступом до мережі Інтернет через Wi-Fi, переглядати інформаційно-розважальний контент на відеомоніторах, читати пресу, що міститься в кишенях крісел. Додатково, за бажанням пасажира, стюард може надати плед, засоби для першої медичної допомоги, викликати працівника клінінгової компанії, зробити гучномовне оголошення.
Тим же, хто подорожує електричками, варто знати про те, що на окремих приміських поїздах працюють квиткові касири та провідники, які мають при собі засоби відеонагляду.
“Це запроваджено з метою збільшення доходів від перевезення пасажирів у приміському сполученні, якісного обслуговування пасажирів та контролю за роботою провідників та касирів, уникнення зловживань при перевірці та продажу квитків”, — пояснили у компанії.
Нагадаємо, для забезпечення більш якісного прибирання у пасажирських потягах “Укрзалізниця” додатково найняла 354 мийників-прибиральників.