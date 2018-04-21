В "Укрзалізниці" розповіли, якими послугами можуть користуватись пасажири

КИЇВ. 22 квітня. УНН. Незабаром українці та ті, хто подорожує, українською залізницею, зможуть купувати обіди у потягах. Крім того,вже раз у швидкісних поїздах Інтерсіті+ та Інтерсіті можна купувати книги, користуватись інтернетом, читати пресу. А якщо пасажир змерзне або йому стане зле, стюарт принесе плед та забезпечить медикаментами. Про це УНН у відповідь на запит повідомили у прес-службі “Укрзалізниці”.