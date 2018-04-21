В "Укрзализныце" рассказали, какими услугами могут пользоваться пассажиры

“В ближайшее время будет введен пилотный проект по предоставлению услуг питания в поездах, с возможностью реализации через билетные кассы и поездные бригады. В скоростных поездах Интерсити+ и Интерсити введена продажа книг, которые отныне можно приобрести в вагонах-буфетах поездов”, - рассказали в компании.

Кроме того, во время поездок в скоростных поездах пассажиры бесплатно могут воспользоваться доступом в Интернет через Wi-Fi, просматривать информационно-развлекательный контент на видеомониторах, читать прессу, которая лежит в карманах кресел. Дополнительно, по желанию пассажира, стюард может предоставить плед, средства для первой медицинской помощи, вызвать работника клининговой компании, сделать громкоговорящее объявление.

Тем же, кто путешествует электричками, стоит знать о том, что на отдельных пригородных поездах работают билетные кассиры и проводники, которые имеют при себе средства видеонаблюдения.

“Это введено с целью увеличения доходов от перевозки пассажиров в пригородном сообщении, качественного обслуживания пассажиров и контроля за работой проводников и кассиров, во избежание злоупотреблений при проверке и продаже билетов”, — пояснили в компании.

Напомним, для обеспечения более качественной уборки в пассажирских поездах “Укрзализныця” дополнительно наняла 354 мойщиков-уборщиков.