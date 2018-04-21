В "Укрзалізниці" розповіли, як прибиратимуть у потягах
Київ • УНН
КИЇВ. 21 квітня. УНН. Для забезпечення більш якісного прибирання у пасажирських потягах “Укрзалізниця” додатково найняла 354 мийників-прибиральників. Про це УНН повідомили у прес-службі компанії у відповідь на запит.
“З метою впровадження якісного прибирання, мийки пасажирських вагонів на виробничих підрозділах філії „Пасажирська компанія“ ПАТ „Укрзалізниця“ станом на 1 квітня 2018 року додатково введено 354 штатні одиниці мийників-прибиральників”, — зауважили в компанії.
Крім того, зазначається, що загалом штатна чисельність працівників, задіяних на прибиранні внутрішнього приміщення пасажирських вагонів складає 628 штатних одиниць для забезпечення прибирання пасажирських вагонів 86 поїздів.
Нагадаємо, цього року “Укрзалізниця” планує придбати 60 та модернізувати 226 пасажирських вагонів.