"Укрзалізниця" приготувала сюрприз для пасажирів
Київ • УНН
КИЇВ. 19 квітня. УНН. Цього року "Укрзалізниця" планує придбати 60 та модернізувати 226 пасажирських вагонів. Про це на III Українському інфраструктурному форумі зазначив директор із стратегічного розвитку та інвестиційної політики "Укрзалізниці" Антон Саболевський, передає кореспондент УНН.
"Інвестиційний план "Укрзалізниці" передбачає інвестиції у рухомий склад загальним обсягом 18,4 млрд грн. Цього року компанія планує придбати 60 пасажирських вагонів та 2 секції електропоїздів, а також модернізувати 226 пасажирських вагонів та 100 секцій електропоїздів", - повідомив Саболевський.
Щодо вантажних вагонів, то, за його словами, передбачається закупівля 3 550 напіввагонів із залученням кредиту ЄБРР, виготовлення 3 600 та модернізація 10 009 вантажних вагонів.
Крім того, як додав Саболевський, передбачаються й інвестиції у тяговий рухомий склад. Зокрема, планується модернізація та модифікація 50 вантажних та 29 пасажирських електровозів, 18 вантажних, 4 пасажирських та 62 маневрених тепловозів, а також придбання 30 локомотивів General Electric.
Як повідомляв УНН, "Укрзалізниця" має отримати локомотиви General Electric восени цього року.