"Укрзализныця" приготовила сюрприз для пассажиров

"Инвестиционный план "Укрзализныци" предусматривает инвестиции в подвижной состав общим объемом 18,4 млрд грн. В этом году компания планирует приобрести 60 пассажирских вагонов и 2 секции электропоездов, а также модернизировать 226 пассажирских вагонов и 100 секций электропоездов", - сообщил Саболевський.



Относительно грузовых вагонов, то, по его словам, предусматривается закупка 3550 полувагонов с привлечением кредита ЕБРР, изготовление 3600 и модернизация 10009 грузовых вагонов.



Кроме того, как добавил Саболевський, предусмотрены и инвестиции в тяговый подвижной состав. В частности, планируется модернизация и модификация 50 грузовых и 29 пассажирских электровозов, 18 грузовых, 4 пассажирских и 62 маневренных тепловозов, а также приобретение 30 локомотивов General Electric.



Как сообщал УНН, "Укрзализныця" должна получить локомотивы General Electric осенью этого года.