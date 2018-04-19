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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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"Укрзализныця" приготовила сюрприз для пассажиров

Киев • УНН

 • 18071 просмотра

КИЕВ. 19 апреля. УНН. В этом году "Укрзализныця" планирует приобрести 60 и модернизировать 226 пассажирских вагонов. Об этом на III Украинском инфраструктурном форуме сообщил директор по стратегическому развитию и инвестиционной политики "Укрзализныци" Антон Саболевський, передает корреспондент УНН.

"Укрзализныця" приготовила сюрприз для пассажиров

"Инвестиционный план "Укрзализныци" предусматривает инвестиции в подвижной состав общим объемом 18,4 млрд грн. В этом году компания планирует приобрести 60 пассажирских вагонов и 2 секции электропоездов, а также модернизировать 226 пассажирских вагонов и 100 секций электропоездов", - сообщил Саболевський.

Относительно грузовых вагонов, то, по его словам, предусматривается закупка 3550 полувагонов с привлечением кредита ЕБРР, изготовление 3600 и модернизация 10009 грузовых вагонов.

Кроме того, как добавил Саболевський, предусмотрены и инвестиции в тяговый подвижной состав. В частности, планируется модернизация и модификация 50 грузовых и 29 пассажирских электровозов, 18 грузовых, 4 пассажирских и 62 маневренных тепловозов, а также приобретение 30 локомотивов General Electric.

Как сообщал УНН, "Укрзализныця" должна получить локомотивы General Electric осенью этого года.

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