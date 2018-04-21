В "Укрзализныце" рассказали, как будут убирать в поездах
Киев • УНН
КИЕВ. 21 апреля. УНН. Для обеспечения более качественной уборки в пассажирских поездах “Укрзализныця” дополнительно наняла 354 мойщиков-уборщиков. Об этом сообщили УНН в пресс-службе компании в ответ на запрос.
“С целью внедрения качественной уборки, мойки пассажирских вагонов на производственных подразделениях филиала ”Пассажирская компания“ ПАО ”Укрзализныця“ по состоянию на 1 апреля 2018 года дополнительно введено 354 штатные единицы мойщиков-уборщиков”, — отметили в компании.
Кроме того, сообщается, что в целом штатная численность работников, задействованных на уборке внутреннего помещения пассажирских вагонов составляет 628 штатных единиц для обеспечения уборки пассажирских вагонов 86 поездов.
Напомним, в этом году “Укрзализныця” планирует приобрести 60 и модернизировать 226 пассажирских вагонов.