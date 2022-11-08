"Укрзализныця" назначила эвакуационный поезд на 8 ноября
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. Укрзализныця сообщила об эвакуационном поезде, который будет курсировать от Покровска до Львова. Об этом сообщает УНН.
Детали
Эвакуационный поезд отправится сегодня в 16:30 из Покровска и прибудет во Львов. Поезд также совершит остановку в Днепре.
• 234/233 “Покровск — Днепр — Львов”
В “Укрзализныце” добавили, что время отправления может изменяться. Также отметили, что поезда могут опаздывать из-за обстрелов в определенных регионах.
Дополнение
Укрзализныця представила обновленный график движения поездов. Им предусмотрено 14 новых рейсов, среди которых 4 поезда международного сообщения, 4 новых рейса Интерсити+ и 58 оптимизированных рейсов по Украине и за границу.