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"Укрзализныця" назначила эвакуационный поезд на 8 ноября

"Укрзализныця" назначила эвакуационный поезд на 8 ноября

Киев • УНН

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КИЕВ. 8 ноября. УНН. Укрзализныця сообщила об эвакуационном поезде, который будет курсировать от Покровска до Львова. Об этом сообщает УНН.

Детали

Эвакуационный поезд отправится сегодня в 16:30 из Покровска и прибудет во Львов. Поезд также совершит остановку в Днепре.

• 234/233 “Покровск — Днепр — Львов”

В “Укрзализныце” добавили, что время отправления может изменяться. Также отметили, что поезда могут опаздывать из-за обстрелов в определенных регионах.

Дополнение

Укрзализныця представила обновленный график движения поездов. Им предусмотрено 14 новых рейсов, среди которых 4 поезда международного сообщения, 4 новых рейса Интерсити+ и 58 оптимизированных рейсов по Украине и за границу.

Украинские Национальные Новости

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