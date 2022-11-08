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Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів
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"Укрзалізниця" призначила евакуаційний потяг на 8 листопада

"Укрзалізниця" призначила евакуаційний потяг на 8 листопада

Київ • УНН

 • 291371 перегляди

КИЇВ. 8 листопада. УНН. Укрзалізниця повідомила про евакуаційний потяг, який курсуватиме від Покровська до Львова. Про це повідомляє УНН.

Деталі

Евакуаційний потяг відправиться сьогодні о 16:30 з Покровська та прибуде до Львова. Потяг також зробить зупинку в Дніпрі.

• 234/233 “Покровськ — Дніпро — Львів”

В “Укрзалізниці” додали, що час відправлення може змінюватись. Також наголосили, що потяги можуть запізнюватися через обстріли в певних регіонах.

Доповнення

Укрзалізниця презентувала оновлений графік руху поїздів. Ним передбачено 14 нових рейсів, серед яких 4 поїзди міжнародного сполучення, 4 нових рейси Інтерсіті+ та 58 оптимізованих рейсів по Україні й за кордон.

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