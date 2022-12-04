"Укрзализныця" назначила эвакуационный поезд на 4 декабря

Детали

Эвакуационный поезд отправится сегодня в 16:30 из Покровска и прибудет во Львов. Поезд также совершит остановку в Днепре.

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В “Укрзализнице” добавили, что время отправления может изменяться. Также отметили, что поезда могут опаздывать из-за обстрелов в определенных регионах.

Напомним

Укрзализныця анонсировала изменения в сервисе для пассажиров. А именно, в декабре появятся подстаканники, а также обновленное меню чая и кофе.