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"Укрзализныця" назначила эвакуационный поезд на 4 декабря

Киев • УНН

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КИЕВ. 4 декабря. УНН. Укрзализныця сообщила об эвакуационном поезде, который будет курсировать от Покровска до Львова, сообщает УНН.

Детали

Эвакуационный поезд отправится сегодня в 16:30 из Покровска и прибудет во Львов. Поезд также совершит остановку в Днепре.

•234/233 “Покровск — Днепр — Львов”

В “Укрзализнице” добавили, что время отправления может изменяться. Также отметили, что поезда могут опаздывать из-за обстрелов в определенных регионах.

Напомним

Укрзализныця анонсировала изменения в сервисе для пассажиров. А именно, в декабре появятся подстаканники, а также обновленное меню чая и кофе.

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