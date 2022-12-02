Як в дитинстві: Укрзалізниця повертає культові підстаканники

Цитата

“Укрзалізниця повертає в поїзда підстаканники та оновлює меню чаю та кави! З 2 грудня ми розпочинаємо процес оновлення чайної та кавової карти в потягах”, — ідеться у повідомленні.

Деталі

До кінця грудня поступово на всіх рейсах Укрзалізниці пасажирам стануть доступними: оновлений класичний чай трьох видів (чорний цейлонський, зелений китайський, фруктовий американський); нова колекція авторських чаїв (карпатський трав’яний, подільський з м’ятою, поліський з чебрецем); натуральна мелена кава (100% арабіка, американо або еспресо); дріп-кава (specialty coffee — 100% арабіка з конкретного регіону Бразилії).

Крім цього, Укрзалізниця повертає улюблені підстаканники, які зникли з потягів через поширення COVID-19.

“Повернення звичайних підстаканників на всі рейси очікується до кінця грудня”, — зазначили у відомстві.

Доповнення

В Україні запустили потяг, який повторює маршрут мандрів українського філософа Григорія Сковороди — з Харкова до Ужгорода.