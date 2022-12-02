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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
31 березня, 19:27 • 44381 перегляди

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Як в дитинстві: Укрзалізниця повертає культові підстаканники

Як в дитинстві: Укрзалізниця повертає культові підстаканники

Київ • УНН

 • 1430001 перегляди

КИЇВ. 3 грудня. УНН. АТ Укрзалізниця анонсувала зміни у сервісі для пасажирів. А саме, в грудні з’являться підстаканники, а також оновлене меню чаю та кави, передає УНН.

Цитата

“Укрзалізниця повертає в поїзда підстаканники та оновлює меню чаю та кави! З 2 грудня ми розпочинаємо процес оновлення чайної та кавової карти в потягах”, — ідеться у повідомленні.

Деталі

До кінця грудня поступово на всіх рейсах Укрзалізниці пасажирам стануть доступними: оновлений класичний чай трьох видів (чорний цейлонський, зелений китайський, фруктовий американський); нова колекція авторських чаїв (карпатський трав’яний, подільський з м’ятою, поліський з чебрецем); натуральна мелена кава (100% арабіка, американо або еспресо); дріп-кава (specialty coffee — 100% арабіка з конкретного регіону Бразилії).

Крім цього, Укрзалізниця повертає улюблені підстаканники, які зникли з потягів через поширення COVID-19.

“Повернення звичайних підстаканників на всі рейси очікується до кінця грудня”, — зазначили у відомстві.

Доповнення

В Україні запустили потяг, який повторює маршрут мандрів українського філософа Григорія Сковороди — з Харкова до Ужгорода.

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