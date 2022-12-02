Як в дитинстві: Укрзалізниця повертає культові підстаканники
Київ • УНН
КИЇВ. 3 грудня. УНН. АТ Укрзалізниця анонсувала зміни у сервісі для пасажирів. А саме, в грудні з’являться підстаканники, а також оновлене меню чаю та кави, передає УНН.
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“Укрзалізниця повертає в поїзда підстаканники та оновлює меню чаю та кави! З 2 грудня ми розпочинаємо процес оновлення чайної та кавової карти в потягах”, — ідеться у повідомленні.
Деталі
До кінця грудня поступово на всіх рейсах Укрзалізниці пасажирам стануть доступними: оновлений класичний чай трьох видів (чорний цейлонський, зелений китайський, фруктовий американський); нова колекція авторських чаїв (карпатський трав’яний, подільський з м’ятою, поліський з чебрецем); натуральна мелена кава (100% арабіка, американо або еспресо); дріп-кава (specialty coffee — 100% арабіка з конкретного регіону Бразилії).
Крім цього, Укрзалізниця повертає улюблені підстаканники, які зникли з потягів через поширення COVID-19.
“Повернення звичайних підстаканників на всі рейси очікується до кінця грудня”, — зазначили у відомстві.
Доповнення
В Україні запустили потяг, який повторює маршрут мандрів українського філософа Григорія Сковороди — з Харкова до Ужгорода.