Как в детстве: Укрзализныця возвращает культовые подстаканники
Киев • УНН
КИЕВ. 2 декабря. УНН. АО “Укрзализныця” анонсировала изменения в сервисе для пассажиров. А именно, в декабре появятся подстаканники, а также обновленное меню чая и кофе, передает УНН.
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“Укрзализныця возвращает в поезда подстаканники и обновляет меню чая и кофе! Со 2 декабря мы начинаем процесс обновления чайной и кофейной карты в поездах”, — говорится в сообщении.
Детали
К концу декабря постепенно на всех рейсах Укрзализныци пассажирам станут доступны: обновленный классический чай трех видов (черный цейлонский, зеленый китайский, фруктовый американский); новая коллекция авторских чаев (карпатский травяной, подольский с мятой, полесский с тимьяном); натуральный молотый кофе (100% арабика, американо или эспрессо); дрип-кофе (specialty coffee — 100% арабика из конкретного региона Бразилии).
Кроме этого, Укрзализныця возвращает любимые подстаканники, исчезнувшие из поездов из-за распространения COVID-19.
“Возвращение обычных подстаканников на все рейсы ожидается до конца декабря”, — отметили в ведомстве.
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