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Как в детстве: Укрзализныця возвращает культовые подстаканники

Как в детстве: Укрзализныця возвращает культовые подстаканники

Киев • УНН

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КИЕВ. 2 декабря. УНН. АО “Укрзализныця” анонсировала изменения в сервисе для пассажиров. А именно, в декабре появятся подстаканники, а также обновленное меню чая и кофе, передает УНН.

Цитата

“Укрзализныця возвращает в поезда подстаканники и обновляет меню чая и кофе! Со 2 декабря мы начинаем процесс обновления чайной и кофейной карты в поездах”, — говорится в сообщении.

Детали

К концу декабря постепенно на всех рейсах Укрзализныци пассажирам станут доступны: обновленный классический чай трех видов (черный цейлонский, зеленый китайский, фруктовый американский); новая коллекция авторских чаев (карпатский травяной, подольский с мятой, полесский с тимьяном); натуральный молотый кофе (100% арабика, американо или эспрессо); дрип-кофе (specialty coffee — 100% арабика из конкретного региона Бразилии).

Кроме этого, Укрзализныця возвращает любимые подстаканники, исчезнувшие из поездов из-за распространения COVID-19.

“Возвращение обычных подстаканников на все рейсы ожидается до конца декабря”, — отметили в ведомстве.

Дополнение

В Украине запустили поезд, повторяющий маршрут путешествий украинского философа Григория Сковороды — из Харькова в Ужгород.

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