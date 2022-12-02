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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
31 березня, 19:27 • 33911 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

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"Сковорода Експрес": в Україні запустили потяг за маршрутом мандрів філософа

"Сковорода Експрес": в Україні запустили потяг за маршрутом мандрів філософа

Київ • УНН

 • 1086939 перегляди

КИЇВ. 2 грудня. УНН. В Україні запустили потяг, який повторює маршрут мандрів українського філософа Григорія Сковороди – з Харкова до Ужгорода. Про це повідомляє УНН із посиланням на Telegram Укрзалізниці.

Цитата

"До 300-річчя з дня народження Григорія Сковороди – видатного українського філософа, просвітителя-гуманіста, поета, педагога та мандрівника – Укрзалізниця увічнює маршрут його мандрів з рідних Полтавщини та Харківщини до Карпат... і повернення додому", – ідеться у повідомленні.

Деталі

Тепер рейс №17/18 Харків – Ужгород називатиметься "Сковорода Експрес". Як зазначили в УЗ, потяг вирушатиме та прибуватиме під спеціально створену музичну присвяту українського композитора та піаніста-віртуоза Євгена Хмари.

2 грудня перший рейс вирушить з Ужгорода о 13:25 і прибуде до Харкова 3 грудня о 10:01.

Нагадаємо

З України знову курсуватиме потяг до словацького аеропорту.

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