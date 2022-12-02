"Сковорода Експрес": в Україні запустили потяг за маршрутом мандрів філософа

Цитата

"До 300-річчя з дня народження Григорія Сковороди – видатного українського філософа, просвітителя-гуманіста, поета, педагога та мандрівника – Укрзалізниця увічнює маршрут його мандрів з рідних Полтавщини та Харківщини до Карпат... і повернення додому", – ідеться у повідомленні.

Деталі

Тепер рейс №17/18 Харків – Ужгород називатиметься "Сковорода Експрес". Як зазначили в УЗ, потяг вирушатиме та прибуватиме під спеціально створену музичну присвяту українського композитора та піаніста-віртуоза Євгена Хмари.

2 грудня перший рейс вирушить з Ужгорода о 13:25 і прибуде до Харкова 3 грудня о 10:01.

Нагадаємо

З України знову курсуватиме потяг до словацького аеропорту.