"Сковорода Експрес": в Україні запустили потяг за маршрутом мандрів філософа
Київ • УНН
КИЇВ. 2 грудня. УНН. В Україні запустили потяг, який повторює маршрут мандрів українського філософа Григорія Сковороди – з Харкова до Ужгорода. Про це повідомляє УНН із посиланням на Telegram Укрзалізниці.
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"До 300-річчя з дня народження Григорія Сковороди – видатного українського філософа, просвітителя-гуманіста, поета, педагога та мандрівника – Укрзалізниця увічнює маршрут його мандрів з рідних Полтавщини та Харківщини до Карпат... і повернення додому", – ідеться у повідомленні.
Деталі
Тепер рейс №17/18 Харків – Ужгород називатиметься "Сковорода Експрес". Як зазначили в УЗ, потяг вирушатиме та прибуватиме під спеціально створену музичну присвяту українського композитора та піаніста-віртуоза Євгена Хмари.
2 грудня перший рейс вирушить з Ужгорода о 13:25 і прибуде до Харкова 3 грудня о 10:01.
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З України знову курсуватиме потяг до словацького аеропорту.