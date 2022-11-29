З України курсуватиме потяг до аеропорту у Словаччині
Київ • УНН
КИЇВ. 29 листопада. УНН. Укрзалізниця оголосила, що повертає рейс з Закарпаття до міста Кошице у Словаччині - з 11 грудня, пише УНН.
Цитата
"З 11 грудня повертається міжнародне сполучення Мукачево - Чоп - Чієрна-над-Тісоу - Кошице, що зв'яже зручний хаб у Закарпатті з одним із найбільших аеропортів Словаччини", - йдеться у повідомленні УЗ.
Деталі
Так, щоденно курсуватимуть:
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- Поїзд №960/961 Кошице - Мукачево. Відправлення з Кошице о 8:46, прибуття до Мукачева о 14:00. Зворотно, з Мукачева, поїзд відправлятиметься о 14:48 і прибуватиме до Кошице о 18:17.
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- Поїзд №962/963 Кошице - Мукачево відправлятиметься з Кошице об 11:46 і прибуватиме до Мукачева о 16:53. Зворотно, з Мукачева, поїзд відправлятиметься о 18:16 і прибуватиме до Кошице о 21:33.
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Поїзди проходитимуть через станцію Чоп: в напрямку Мукачево - о 12:00 та 14:51, в напрямку Кошице - о 16:13 та 19:26. Це дозволить пасажирам з різних куточків країни зручно пересісти на поїзди з/до Кошице, вказали в УЗ.
"Квитки вартістю від 363 грн вже доступні у касах вокзалів та безпосередньо на борту поїздів", - повідомили у компанії.
Доповнення
Цей рейс стане 13-м міжнародним залізничним сполученням для українців.