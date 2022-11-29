Из Украины будет курсировать поезд в аэропорт в Словакии

Цитата

"С 11 декабря возвращается международное сообщение Мукачево - Чоп - Чиерна над Тисоу - Кошице, что свяжет удобный хаб на Закарпатье с одним из крупнейших аэропортов Словакии", - говорится в сообщении УЗ.

Детали

Так, ежедневно будут курсировать:



Поезд №960/961 Кошице – Мукачево. Отправление из Кошице в 8:46, прибытие в Мукачево в 14:00. Обратно из Мукачево поезд будет отправляться в 14:48 и прибывать в Кошице в 18:17.



Поезд №962/963 Кошице – Мукачево будет отправляться из Кошице в 11:46 и прибывать в Мукачево в 16:53. Обратно из Мукачево поезд будет отправляться в 18:16 и прибывать в Кошице в 21:33.



Поезда будут проходить через станцию ​​Чоп: в направлении Мукачево – в 12:00 и 14:51, в направлении Кошице – в 16:13 и 19:26. Это позволит пассажирам из разных уголков страны удобно пересесть на поезда из/в Кошице, указали в УЗ.

"Билеты стоимостью от 363 грн уже доступны в кассах вокзалов и непосредственно на борту поездов", - сообщили в компании.

Дополнение

Этот рейс станет 13-м международным железнодорожным сообщением для украинцев.