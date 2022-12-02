"Сковорода Экспресс": в Украине запустили поезд по маршруту путешествий философа
Киев • УНН
КИЕВ. 2 декабря. УНН. В Украине запустили поезд, который повторяет маршрут путешествий украинского философа Григория Сковороды – из Харькова в Ужгород. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram Укрзализныци.
Цитата
"К 300-летию со дня рождения Григория Сковороды – выдающегося украинского философа, просветителя-гуманиста, поэта, педагога и путешественника – Укрзализныця увековечивает маршрут его путешествий из родных Полтавской и Харьковской областей в Карпаты... и возвращения домой", – говорится в сообщении.
Детали
Теперь рейс №17/18 Харьков – Ужгород будет называться "Сковорода Экспресс". Как отметили в УЗ, поезд будет отправляться и прибывать под специально созданное музыкальное посвящение украинского композитора и пианиста-виртуоза Евгения Хмары.
2 декабря первый рейс отправится из Ужгорода в 13:25 и прибудет в Харьков 3 декабря в 10:01.
Напомним
Из Украины снова будет курсировать поезд к словацкому аэропорту.