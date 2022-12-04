“Укрзалізниця” призначила евакуаційний потяг на 4 грудня
Київ • УНН
КИЇВ. 4 грудня. УНН. Укрзалізниця повідомила про евакуаційний потяг, який курсуватиме від Покровська до Львова, повідомляє УНН.
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Евакуаційний потяг відправиться сьогодні о 16:30 з Покровська та прибуде до Львова. Потяг також зробить зупинку в Дніпрі.
• 234/233 “Покровськ — Дніпро — Львів”
В “Укрзалізниці” додали, що час відправлення може змінюватись. Також наголосили, що потяги можуть запізнюватися через обстріли в певних регіонах.
Нагадаємо
Укрзалізниця анонсувала зміни у сервісі для пасажирів. А саме, в грудні з’являться підстаканники, а також оновлене меню чаю та кави.