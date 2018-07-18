"Укрзализныця" будет информировать полицию о перевозке леса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Рада установила уголовную ответственность за контрабанду леса-кругляка

"Соответствующие поручения (в рамках борьбы с контрабандой леса - ред.) также дал "Укрзализныци". Все документы будут сканироваться. Фото всех вагонов будут в онлайн-режиме направляться в Нацполицию и ГФС. И за это будет отвечать руководитель украинской железной дороги. Чтобы все видели в онлайн-режиме, кто, куда, что повез", - сказал Гройсман.

Напомним, в правительстве анонсировали масштабную борьбу с контрабандой леса.