"Укрзалізниця" інформуватиме поліцію про перевезення лісу
Київ • УНН
КИЇВ. 18 липня. УНН. У рамках боротьби з контрабандою лісу "Укрзалізниця" надаватиме поліції інформацію про транспортування лісу. Про це Прем'єр-міністр Володимир Гройсман сказав на засіданні уряду, передає кореспондент УНН.
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"Відповідні доручення (у рамках боротьби з контрабандою лісу - ред.) також дав "Укрзалізниці". Всі документи будуть скануватись. Фото всіх вагонів будуть в онлайн-режимі направлятись до Нацполіції та ДФС. І за це буде відповідати керівник української залізниці. Щоб всі бачили в онлайн-режимі, хто, куди, що повіз", - сказав Гройсман.
Нагадаємо, в уряді анонсували масштабну боротьбу з контрабандою лісу.