"Укрзалізниця" інформуватиме поліцію про перевезення лісу

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"Відповідні доручення (у рамках боротьби з контрабандою лісу - ред.) також дав "Укрзалізниці". Всі документи будуть скануватись. Фото всіх вагонів будуть в онлайн-режимі направлятись до Нацполіції та ДФС. І за це буде відповідати керівник української залізниці. Щоб всі бачили в онлайн-режимі, хто, куди, що повіз", - сказав Гройсман.

Нагадаємо, в уряді анонсували масштабну боротьбу з контрабандою лісу.