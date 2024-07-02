Киев • УНН
Укрзализныця планирует обновить правила перевозки животных в поездах, предусмотрев большие послабления для гражданских лиц и военнослужащих, в частности, разрешив перевозку животных в определенных типах вагонов и отменив плату за перевозку служебных собак военнослужащих ВСУ.
"Укрзализныця" хочет изменить правила перевозки животных в поездах. Обновление предусматривает смягчение для гражданских и особенно военных. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление "УЗ".
Детали
Мы изучили тонны фидбека, опыт железных дорог-патнеров, привлекли экспертов UAnimals, юристов, коллег из Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры - и уже подали на утверждение изменения, которые готовы с вами обсудить и учесть интересы владельцев животных и всех, кто по разным причинам избегает контакта с ними
В компании подчеркивают, что обновленные правила еще нуждаются в утверждении. А впрочем, в "УЗ" уже рассказали об изменениях в правилах:
Важно: если вы будете испытывать дискомфорт или аллергическую реакцию от соседства с животным, мы обеспечим альтернативные места
Дополнение
Кроме того, "УЗ" вместе с UAnimals начинает работу над социальной кампанией, чтобы призвать пассажиров без животных более человечно относиться к пассажирам с животными. Это важно, ведь для многих из нас животное является членом семьи.
В компании добавляют, новые правила должны быть утверждены Государственной регуляторной службой Украины.
Однако перед этим проект приказа со всеми изменениями будет вынесен на общественное обсуждение, чтобы учесть интересы всех пассажиров и обеспечить комфорт каждого на борту.
Напомним,
Укрзализныця запустила обновленный сайт для покупки железнодорожных билетов с современным дизайном и расширенным функционалом, в частности верификацией учетной записи через "Дія.Підпис" и возможностью безналичной оплаты.