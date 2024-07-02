"Укрзализныця" хочет изменить правила перевозки животных в поездах. Обновление предусматривает смягчение для гражданских и особенно военных. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление "УЗ".

Детали

Мы изучили тонны фидбека, опыт железных дорог-патнеров, привлекли экспертов UAnimals, юристов, коллег из Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры - и уже подали на утверждение изменения, которые готовы с вами обсудить и учесть интересы владельцев животных и всех, кто по разным причинам избегает контакта с ними - заявили в "Укрзализныце".

В компании подчеркивают, что обновленные правила еще нуждаются в утверждении. А впрочем, в "УЗ" уже рассказали об изменениях в правилах:

Убираем определение "жесткая конструкция" из описания переносок: подойдет современный рюкзак для животных, лишь бы с водонепроницаемым абсорбирующим дном;

Для малых животных до 45 см в холке мы разрешим временное пребывание без переноски - для здоровой активности и/или сна на полке купе;



Для больших собак от 45 см мы разрешим проезд еще и в вагонах СВ и РИЦ (RIC) при полном выкупе купе;



Для больших собак в Интерсити+ проезд тоже станет возможным - при условии выкупа всех мест, размещенных единым блоком в ряду;



Любые служебные собаки представителей Сил обороны смогут бесплатно ехать во всех типах вагонов - с намордником и поводком.



Важно: если вы будете испытывать дискомфорт или аллергическую реакцию от соседства с животным, мы обеспечим альтернативные места - отмечают в "Укрзализныце".

Дополнение

Кроме того, "УЗ" вместе с UAnimals начинает работу над социальной кампанией, чтобы призвать пассажиров без животных более человечно относиться к пассажирам с животными. Это важно, ведь для многих из нас животное является членом семьи.

В компании добавляют, новые правила должны быть утверждены Государственной регуляторной службой Украины.

Однако перед этим проект приказа со всеми изменениями будет вынесен на общественное обсуждение, чтобы учесть интересы всех пассажиров и обеспечить комфорт каждого на борту.

Напомним,

Укрзализныця запустила обновленный сайт для покупки железнодорожных билетов с современным дизайном и расширенным функционалом, в частности верификацией учетной записи через "Дія.Підпис" и возможностью безналичной оплаты.