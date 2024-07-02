"Укрзалізниця" анонсувала зміну правил щодо перевезення тварин у потягах: що передбачається
Київ • УНН
Укрзалізниця планує оновити правила перевезення тварин у поїздах, передбачивши більші послаблення для цивільних осіб та військовослужбовців, зокрема, дозволивши перевезення тварин у певних типах вагонів та скасувавши плату за перевезення службових собак військовослужбовців ЗСУ.
"Укрзалізниця" хоче змінити правила перевезення тварин у потягах. Оновлення передбачає пом'якшення для цивільних та особливо військових. Про це пише УНН з посиланням на заяву "УЗ".
Деталі
Ми вивчили тонни фідбеку, досвід залізниць-патнерів, залучили експертів UAnimals, юристів, колег з Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури — і вже подали на затвердження зміни, які готові з вами обговорити та врахувати інтереси власників тварин та всіх, хто з різних причин уникає контакту з ними
В компанії підкреслюють, що оновленні правила ще потребують затвердження. А втім, в "УЗ" вже розповіли про зміни в правилах:
- Прибираємо визначення «жорстка конструкція» з опису переносок: підійде сучасний рюкзак для тварин, аби лиш із водонепроникним абсорбуючим дном;
- Для малих тварин до 45 см у холці ми дозволимо тимчасове перебування без переноски — для здорової активності та/або сну на полиці купе;
- Для великих собак від 45 см ми дозволимо проїзд ще й у вагонах СВ та РІЦ (RIC) за повного викупу купе;
- Для великих собак в Інтерсіті+ проїзд теж стане можливим — за умови викупу всіх місць, що розміщені єдиним блоком у ряду;
- Будь-які службові собаки представників Сил оборони зможуть безоплатно їхати в усіх типах вагонів — з намордником і повідком.
Важливо: якщо ви відчуватимете дискомфорт або алергічну реакцію від сусідства з твариною, ми забезпечимо альтернативні місця
Доповнення
Окрім того, "УЗ" разом з UAnimals починає роботу над соціальною кампанією, аби закликати пасажирів без тварин людяніше ставитися до пасажирів із тваринами. Це важливо, адже для багатьох із нас тварина є членом сім'ї.
В компанії додають, нові правила повинні бути затвердженні Державною регуляторною службою України.
Проте перед цим проєкт наказу з усіма змінами буде винесено на суспільне обговорення, щоб врахувати інтереси всіх пасажирів і забезпечити комфорт кожного на борту.
Нагадаємо
Укрзалізниця запустила оновлений сайт для купівлі залізничних квитків із сучасним дизайном та розширеним функціоналом, зокрема верифікацією облікового запису через "Дія.Підпис" та можливістю безготівкової оплати.