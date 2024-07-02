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"Укрзалізниця" анонсувала зміну правил щодо перевезення тварин у потягах: що передбачається

Київ • УНН

 • 14720 перегляди

Укрзалізниця планує оновити правила перевезення тварин у поїздах, передбачивши більші послаблення для цивільних осіб та військовослужбовців, зокрема, дозволивши перевезення тварин у певних типах вагонів та скасувавши плату за перевезення службових собак військовослужбовців ЗСУ.

"Укрзалізниця" анонсувала зміну правил щодо перевезення тварин у потягах: що передбачається

"Укрзалізниця" хоче змінити правила перевезення тварин у потягах. Оновлення передбачає пом'якшення для цивільних та особливо військових. Про це пише УНН з посиланням на заяву "УЗ".

Деталі 

Ми вивчили тонни фідбеку, досвід залізниць-патнерів, залучили експертів UAnimals, юристів, колег з Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури — і вже подали на затвердження зміни, які готові з вами обговорити та врахувати інтереси власників тварин та всіх, хто з різних причин уникає контакту з ними

- заявили в "Укрзалізниці".

В компанії підкреслюють, що оновленні правила ще потребують затвердження. А втім, в "УЗ" вже розповіли про зміни в правилах: 

  • Прибираємо визначення «жорстка конструкція» з опису переносок: підійде сучасний рюкзак для тварин, аби лиш із водонепроникним абсорбуючим дном;
  • Для малих тварин до 45 см у холці ми дозволимо тимчасове перебування без переноски — для здорової активності та/або сну на полиці купе;
  • Для великих собак від 45 см ми дозволимо проїзд ще й у вагонах СВ та РІЦ (RIC) за повного викупу купе;
  •  Для великих собак в Інтерсіті+ проїзд теж стане можливим — за умови викупу всіх місць, що розміщені єдиним блоком у ряду;
  • Будь-які службові собаки представників Сил оборони зможуть безоплатно їхати в усіх типах вагонів — з намордником і повідком.

Важливо: якщо ви відчуватимете дискомфорт або алергічну реакцію від сусідства з твариною, ми забезпечимо альтернативні місця

- наголошують в "Укрзалізниці".

Доповнення

Окрім того, "УЗ" разом з UAnimals починає роботу над соціальною кампанією, аби закликати пасажирів без тварин людяніше ставитися до пасажирів із тваринами. Це важливо, адже для багатьох із нас тварина є членом сім'ї.

В компанії додають, нові правила повинні бути затвердженні Державною регуляторною службою України. 

Проте перед цим проєкт наказу з усіма змінами буде винесено на суспільне обговорення, щоб врахувати інтереси всіх пасажирів і забезпечити комфорт кожного на борту.

Нагадаємо

Укрзалізниця запустила оновлений сайт для купівлі залізничних квитків із сучасним дизайном та розширеним функціоналом, зокрема верифікацією облікового запису через "Дія.Підпис" та можливістю безготівкової оплати.

Володимир Омельченко

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