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"Укртранснафта" не будет принимать участие в сегодняшних переговорах в России по трубопроводу "Дружба"

"Укртранснафта" не будет принимать участие в сегодняшних переговорах в России по трубопроводу "Дружба"

Киев  •  УНН

 • 22414 просмотра

КИЕВ. 3 июня. УНН. АО "Укртранснафта" не будет принимать участие в сегодняшних переговорах в Москве по восстановлению поставок нефти в Польшу по трубопроводу "Дружба". Об этом журналисту УНН сообщили в пресс-службе АО "Укртранснафта".

"Нет, мы не будем участвовать в этих переговорах. "Укртранснафта" является оператором южной ветки нефтепровода "Дружба", которая проходит по территории Украины и обеспечивает транзит российской нефти до границы с Венгрией и Словакией. А транспортировка нефти в Польшу осуществляется по северной ветке нефтепровода "Дружба", которая проходит по территории Беларуси", - сообщили в ответ на вопрос журналиста, будет ли принимать Украина участие в переговорах 3 июня в Москве относительно возобновления поставок нефти в Польшу.

Напомним, глава компании PKN Orlen Даниэль Обайтек сообщил о запланированной встрече с российскими партнерами по восстановлению поставок нефти в Польшу.

Как сообщал УНН, 21 мая в 10:46 оператор АО "Укртранснафта" возобновил прием российской нефти на ЛПДС "Мозырь" (Республика Беларусь) для дальнейшей ее транспортировки в направлении европейских потребителей.

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