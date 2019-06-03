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"Укртранснафта" не буде брати участь у сьогоднішніх перемовинах в Росії стосовно трубопроводу "Дружба"

"Укртранснафта" не буде брати участь у сьогоднішніх перемовинах в Росії стосовно трубопроводу "Дружба"

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 червня. УНН. АТ "Укртранснафта" не буде брати участь у сьогоднішніх переговорах в Москві щодо відновлення поставок нафти в Польщу по трубопроводу "Дружба". Про це журналісту УНН повідомили у прес-службі АТ "Укртранснафта".

"Ні, ми не братимемо участі у цих переговорах. "Укртранснафта" є оператором південної гілки нафтопроводу "Дружба", яка проходить територією України та забезпечує транзит російської нафти до кордону з Угорщиною та Словаччиною. А транспортування нафти до Польщі здійснюється північною гілкою нафтопроводу "Дружба", яка проходить по території Білорусі", - повідомили у відповідь на питання журналіста, чи буде брати Україна участь в переговорах 3 червня в Москві стосовно відновлення поставок нафти в Польщу.

Нагадаємо, глава компанії PKN Orlen Даніель Обайтек повідомив про заплановану зустріч з російськими партнерами щодо відновлення поставок нафти в Польщу.

Як повідомляв УНН, 21 травня о 10:46 оператор АТ "Укртранснафта" відновив прийом російської нафти на ЛВДС "Мозир" (Республіка Білорусь) для подальшого її транспортування у напрямку європейських споживачів.

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