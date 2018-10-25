Укртрансбезопасность неэффективно использовала 110 млн грн - Счетная палата
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. Государственная служба Украины по безопасности на транспорте неэффективно использовала специальный фонд государственного бюджета в сумме более 110 млн грн. Об этом говорится в отчете о результатах аудита эффективности использования средств специального фонда Государственного бюджета Украины Государственной службы Украины по безопасности на транспорте, который есть в распоряжении УНН.
Согласно отчету, аудит Укртрансбезопасности проводился за период 2017 год и 6 месяцев 2018 года.
"Аудиторами Счетной палаты установлено, что приобретенные Укртрансбезопасностью за средства Европейского Союза 78 мобильных пунктов габаритно-весового контроля стоимостью 109,2 млн гривен почти год не используются. Средства государственного дорожного фонда на содержание габаритно-весовых комплексов и их дооборудование не выделялись. Аналогично, приобретенные серверы стоимостью почти 850 тыс. гривен при отсутствии программного обеспечения и другой компьютерной техники в эксплуатацию не введены", - отмечается в отчете.
Таким образом, отмечается в документе, средства специального фонда государственного бюджета в сумме более 110 млн гривен использованы неэффективно.
По мнению Счетной палаты, это произошло в результате нескоординированной работы Мининфраструктуры и Укртрансбезопасности, а также длительного отсутствия руководителя Укртрансбезопасности из-за его отстранения от должности.
Напомним, в апреле Кабинет министров Украины отстранил от должности председателя Государственной службы Украины по безопасности на транспорте Михаила Ноняка и назначил по нему служебное расследование.
Как сообщал УНН, в августе НАПК внесло предписание руководителю Укртрансбезопасности.