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НАЗК внесло припис очільнику Укртрансбезпеки

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 серпня. УНН. За результатами планових перевірок в державних органах внесено ще один припис та складено три протоколи про адміністративні правопорушення. Про це повідомила прес-служба Національного агентства із запобігання корупції, передає УНН.

НАЗК внесло припис очільнику Укртрансбезпеки

“НАЗК за результатами планових перевірок дотримання вимог ЗУ „Про запобігання корупції“ в державних органах внесло припис виконуючому обов’язки Голови Державної служби України з безпеки на транспорті та направило до суду 3 протоколи про адміністративні правопорушення щодо посадових осіб Міністерства внутрішніх справ”, — йдеться у повідомленні.

Як зазначається, припис внесено з метою усунення виявлених порушень та проведення службових розслідувань щодо встановлення причин та умов, що сприяли порушенню посадовими особами Укртрансбезпеки вимог Закону.

За результатами перевірки у Державній службі України з безпеки на транспорті встановлено порушення вимог статей 56, 57 та 58 Закону щодо організації та проведення спеціальних перевірок стосовно кандидатів на посади.

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Так, виявлені неодноразові випадки призначення особи на посаду в органі без проведення спеціальної перевірки в повному обсязі, зокрема без отримання інформації від Міністерства юстиції, порушення структурними підрозділами Укртрансбезпеки строків надсилання до відповідних державних органів запитів про проведення спеціальної перевірки відомостей щодо кандидатів на посади, призначення осіб на посади в порядку переведення без отримання довідки з попереднього місця роботи про проведення спеціальної перевірки.

Також, порушивши вимоги статті 49 Закону, відповідні структурні підрозділи Укртрансбезпеки не повідомили про 2 випадки неподання та несвоєчасного подання декларацій працівниками органу, а всупереч вимогам статті 65 Закону шестеро осіб, яким було повідомлено про підозру у вчиненні злочину у сфері службової діяльності, не були відсторонені у встановленому порядку від виконання своїх повноважень.

За результатами планової перевірки, що проводилась Національним агентством у МВС, складено та направлено до суду 3 протоколи про адміністративні правопорушення, вчинені його посадовими особами.

Так, дві посадові особи міністерства несвоєчасно подали щорічні декларації за 2016 рік, а один посадовець не повідомив Національне агентство про суттєві зміни у майновому стані.

Нагадаємо, 9 серпня НАЗК внесло припис Авакову.

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