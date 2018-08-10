НАПК внесло предписание руководителю Укртрансбезопасности

$41.190.15
45.550.30
ukru
НАПК до сих пор проверяет образ жизни помощника Гетманцева Евгения Сокура, который ранее был заместителем главы ГНС
Эксклюзив
10:30 • 26476 просмотра

НАПК до сих пор проверяет образ жизни помощника Гетманцева Евгения Сокура, который ранее был заместителем главы ГНС

Эксклюзив
08:51 • 72046 просмотра

Советы психолога: как поддержать психическое здоровье в условиях стресса

07:24 • 51390 просмотра

Трамп заявил, что США говорят с рф, и прокомментировал вражеские бомбардировки Украины

Эксклюзив
7 апреля, 06:18 • 97300 просмотра

Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля

6 апреля, 08:48 • 169719 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

6 апреля, 06:12 • 265100 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Эксклюзив
6 апреля, 05:00 • 200041 просмотра

Как защитить себя в сезон клещей – советы инфекциониста

5 апреля, 18:50 • 264301 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 08:12 • 286475 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

4 апреля, 18:51 • 223992 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+1°
3м/с
66%
Популярные новости

ФРГ: союзник Мерца уверен в скором завершении переговоров по коалиции в Бундестаге

7 апреля, 02:52 • 74561 просмотра

В Киеве спасатели продолжают ликвидировать последствия вражеского обстрела Оболони

7 апреля, 05:04 • 81095 просмотра

рф опасно перезапускать ЗАЭС, а Украине для этого понадобится до двух послевоенных лет - глава Энергоатома

07:56 • 74013 просмотра

ЕС обсудят совместный фонд для покупки оборонного оборудования, который сможет привлечь Украину - Reuters

08:11 • 70452 просмотра

Зеленский подписал "скандальный" закон о добросовестном приобретателе: что изменилось и что говорят критики

09:27 • 50817 просмотра
публикации

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

12:16 • 17118 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

10:58 • 40123 просмотра

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 345067 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 311691 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 396314 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Марко Рубио

Элон Маск

Тони Радакин

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Великобритания

Киев

Реклама
УНН Lite

Рекордное достижение: крыса обнаружила более 100 мин в Камбодже

11:26 • 14069 просмотра

Полная Луна "встретится" с одной из самых ярких звезд космоса

10:00 • 20944 просмотра

Элтон Джон признался, что из-за потери зрения, "не может видеть, как его сыновья занимаются спортом"

6 апреля, 13:09 • 57559 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 18:50 • 264301 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 100892 просмотра
Актуальное

Беспилотный летательный аппарат

Truth Social

Financial Times

Туполев Ту-22М

Готовность 2030

НАПК внесло предписание руководителю Укртрансбезопасности

Киев • УНН

 • 12417 просмотра

КИЕВ. 10 августа. УНН. По результатам плановых проверок в государственных органах внесено еще одно предписание и составлены три протокола об административных правонарушениях. Об этом сообщила пресс-служба Национального агентства по предупреждению коррупции, передает УНН.

НАПК внесло предписание руководителю Укртрансбезопасности

“НАПК по результатам плановых проверок соблюдения требований ЗУ ”О предупреждении коррупции“ в государственных органах внесло предписание исполняющему обязанности Главы Государственной службы Украины по безопасности на транспорте и направило в суд 3 протокола об административных правонарушениях в отношении должностных лиц Министерства внутренних дел”, — говорится в сообщении.

Как отмечается, предписание внесено с целью устранения выявленных нарушений и проведения служебных расследований по установлению причин и условий, способствовавших нарушению должностными лицами Укртрансбезопасности требований закона.

По результатам проверки в Государственной службе Украины по безопасности на транспорте установлено нарушение требований статей 56, 57 и 58 Закона об организации и проведении специальных проверок относительно кандидатов на должности.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: НАПК передало в суд протоколы на директора “Укрспецсвязи”

Так, выявлены неоднократные случаи назначения лица на должность в органе без проведения специальной проверки в полном объеме, в том числе без получения информации от Министерства юстиции, нарушения структурными подразделениями Укртрансбезопасности сроков отправки в соответствующие государственные органы запросов о проведении специальной проверки сведений относительно кандидатов на должности, назначение лиц на должности в порядке перевода без получения справки с предыдущего места работы о проведении специальной проверки.

Также, нарушив требования статьи 49 Закона, соответствующие структурные подразделения Укртрансбезопасности не сообщили о 2 случаях непредоставления и несвоевременного представления деклараций работниками органа, а вопреки требованиям статьи 65 Закона шесть человек, которым было сообщено о подозрении в совершении преступления в сфере служебной деятельности, не были отстранены в установленном порядке от выполнения своих полномочий.

По результатам плановой проверки, которая проводилась Национальным агентством в МВД, составлено и направлено в суд 3 протокола об административных правонарушениях, совершенных его должностными лицами.

Так, два должностных лица министерства несвоевременно подали ежегодные декларации за 2016 год, а один чиновник не сообщил Национальному агентству о существенных изменениях в имущественном состоянии.

Напомним, 9 августа НАПК внесло предписание Авакову.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика
Brent
$63.94
Bitcoin
$76,671.20
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$35.73
Золото
$3,047.90
Ethereum
$1,485.66