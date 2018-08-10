НАПК внесло предписание руководителю Укртрансбезопасности

“НАПК по результатам плановых проверок соблюдения требований ЗУ ”О предупреждении коррупции“ в государственных органах внесло предписание исполняющему обязанности Главы Государственной службы Украины по безопасности на транспорте и направило в суд 3 протокола об административных правонарушениях в отношении должностных лиц Министерства внутренних дел”, — говорится в сообщении.

Как отмечается, предписание внесено с целью устранения выявленных нарушений и проведения служебных расследований по установлению причин и условий, способствовавших нарушению должностными лицами Укртрансбезопасности требований закона.



По результатам проверки в Государственной службе Украины по безопасности на транспорте установлено нарушение требований статей 56, 57 и 58 Закона об организации и проведении специальных проверок относительно кандидатов на должности.

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Так, выявлены неоднократные случаи назначения лица на должность в органе без проведения специальной проверки в полном объеме, в том числе без получения информации от Министерства юстиции, нарушения структурными подразделениями Укртрансбезопасности сроков отправки в соответствующие государственные органы запросов о проведении специальной проверки сведений относительно кандидатов на должности, назначение лиц на должности в порядке перевода без получения справки с предыдущего места работы о проведении специальной проверки.



Также, нарушив требования статьи 49 Закона, соответствующие структурные подразделения Укртрансбезопасности не сообщили о 2 случаях непредоставления и несвоевременного представления деклараций работниками органа, а вопреки требованиям статьи 65 Закона шесть человек, которым было сообщено о подозрении в совершении преступления в сфере служебной деятельности, не были отстранены в установленном порядке от выполнения своих полномочий.

По результатам плановой проверки, которая проводилась Национальным агентством в МВД, составлено и направлено в суд 3 протокола об административных правонарушениях, совершенных его должностными лицами.

Так, два должностных лица министерства несвоевременно подали ежегодные декларации за 2016 год, а один чиновник не сообщил Национальному агентству о существенных изменениях в имущественном состоянии.

Напомним, 9 августа НАПК внесло предписание Авакову.