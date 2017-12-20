В Україні закуплено 78 габаритно-вагових комплексів
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. В Україні вже закуплено 78 габаритно-вагових комплексів, які будуть розподілені між регіонами держави. Про це повідомляє прес-служба Державної служби України з безпеки на транспорті, передає УНН.
“Закуплено 78 установок. Інспекторський склад пройшов відповідне навчання, яке проводили виробники обладнання і розробники програмного забезпечення. І ось регіони України поетапно отримують нові ГВК”, — йдеться у повідомленні.
За словами голови Укртрансбезпеки Михайла Ноняка, закупівля нових ГВК (габаритно-вагових комплексів) — вагомий крок у комплексі заходів Укртрансбезпеки з реалізації політики Уряду, спрямованої на відновлення мережі якісних автодоріг європейського зразка в Україні.
“Завдяки отриманню цього обладнання значно підвищиться ефективність здійснення заходів контролю, а отже, і ефективність використання коштів, які Уряд України виділяє на ремонт і будівництво нових автошляхів, адже сьогодні — це безпрецедентно великі суми”, — зазначили у прес-службі відомства.
Як повідомляв УНН, станом на червень 2017 року Державна служба з безпеки на транспорті на сьогодні наклала близько 900 тис. євро штрафів на вантажівки за перевантаження.