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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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В Україні закуплено 78 габаритно-вагових комплексів

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 грудня. УНН. В Україні вже закуплено 78 габаритно-вагових комплексів, які будуть розподілені між регіонами держави. Про це повідомляє прес-служба Державної служби України з безпеки на транспорті, передає УНН.

В Україні закуплено 78 габаритно-вагових комплексів

“Закуплено 78 установок. Інспекторський склад пройшов відповідне навчання, яке проводили виробники обладнання і розробники програмного забезпечення. І ось регіони України поетапно отримують нові ГВК”, — йдеться у повідомленні.

За словами голови Укртрансбезпеки Михайла Ноняка, закупівля нових ГВК (габаритно-вагових комплексів) — вагомий крок у комплексі заходів Укртрансбезпеки з реалізації політики Уряду, спрямованої на відновлення мережі якісних автодоріг європейського зразка в Україні.

“Завдяки отриманню цього обладнання значно підвищиться ефективність здійснення заходів контролю, а отже, і ефективність використання коштів, які Уряд України виділяє на ремонт і будівництво нових автошляхів, адже сьогодні — це безпрецедентно великі суми”, — зазначили у прес-службі відомства.

Як повідомляв УНН, станом на червень 2017 року Державна служба з безпеки на транспорті на сьогодні наклала близько 900 тис. євро штрафів на вантажівки за перевантаження.

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