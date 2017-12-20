В Украине закуплено 78 габаритно-весовых комплексов
Киев • УНН
КИЕВ. 20 декабря. УНН. В Украине уже закуплено 78 габаритно-весовых комплексов, которые будут распределены между регионами страны. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по безопасности на транспорте, передает УНН.
"Закуплено 78 установок. Инспекторский состав прошел соответствующее обучение, которое проводили производители оборудования и разработчики программного обеспечения. И вот регионы Украины поэтапно получают новые ГВК", - говорится в сообщении.
По словам главы Укртрансбезпекы Михаила Ноняка, закупка новых ГВК (габаритно-весовых комплексов) - важный шаг в комплексе мер Укртрансбезпекы по реализации политики Правительства, направленной на восстановление сети качественных автодорог европейского образца в Украине.
"Благодаря получению этого оборудования значительно повысится эффективность осуществления мер контроля, а следовательно, и эффективность использования средств, Правительство Украины выделяет на ремонт и строительство новых дорог, ведь сегодня - это беспрецедентно большие суммы", - отметили в пресс-службе ведомства.
Как сообщал УНН, по состоянию на июнь 2017 Государственная служба по безопасности на транспорте сегодня наложила около 900 тыс. евро штрафов на грузовики за перегрузки.