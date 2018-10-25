Укртрансбезпека неефективно використала 110 млн грн - Рахункова палата
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Державна служба України з безпеки на транспорті неефективно використала спеціального фонду державного бюджету у сумі понад 110 млн грн. Про це йдеться у Звіті про результати аудиту ефективності використання коштів спеціального фонду Державного бюджету України Державної служби України з безпеки на транспорті, який є у розпорядженні УНН.
Згідно зі звітом, аудит Укртрансбезпеки проводився за період 2017 рік та 6 місяців 2018 року.
“Аудиторами Рахункової палати встановлено, що придбані Укртрансбезпекою за кошти Європейського Союзу 78 мобільних пунктів габаритно-вагового контролю вартістю 109,2 мільйонів гривен майже рік не використовуються. Кошти державного дорожнього фонду на утримання габаритно-вагових комплексів та їх дообладнання не виділялись. Аналогічно, придбані сервери вартістю майже 850 тисяч гривень за відсутності програмного забезпечення та іншої комп’ютерної техніки в експлуатацію не введені”, — зазначається у звіті.
Таким чином, зазначається у документі, кошти спеціального фонду державного бюджету у сумі понад 110 мільйонів гривень використані неефективно.
На думку Рахункової палати, це відбулося внаслідок нескоординованої роботи Мінінфраструктури та Укртрансбезпеки, а також тривалої відсутності керівника Укртрансбезпеки через його відсторонення від посади.
Нагадаємо, у квітні Кабінет міністрів України відсторонив від посади голову Державної служби України з безпеки на транспорті Михайла Ноняка і призначив щодо нього службове розслідування.
Як повідомляв УНН, у серпні НАЗК внесло припис очільнику Укртрансбезпеки.