Укртрансбезпека неефективно використала 110 млн грн - Рахункова палата

ukru
Ексклюзив
15:27 • 47832 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
24 березня, 12:16 • 86948 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 131393 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:26 • 110763 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Ексклюзив
24 березня, 11:21 • 103550 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": експерт розповів про проблеми із кібербезпекою

Ексклюзив
24 березня, 11:09 • 111768 перегляди

Фармацевтика на війні: "Лікарі без кордонів" розповіли, чи є шанс на доступність ліків біля фронту

Ексклюзив
24 березня, 11:02 • 134449 перегляди

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Ексклюзив
24 березня, 09:46 • 74733 перегляди

Депресія: психологиня розповіла, як розпізнати, лікувати та впоратися зі стресом

24 березня, 08:52 • 83105 перегляди

Зеленський підписав закон про підвищення акцизу на тютюнові вироби

Ексклюзив
24 березня, 07:02 • 172138 перегляди

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
4 м/с
75 %
751 мм
Похмуро, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
ГУР: росіяни викрали щонайменше 164 артефакти з окупованого Криму

ГУР: росіяни викрали щонайменше 164 артефакти з окупованого Криму

24 березня, 09:50 • 71877 перегляди
Коаліція дронів виділила €20 млн на розвідувальні дрони для України

Коаліція дронів виділила €20 млн на розвідувальні дрони для України

24 березня, 10:32 • 118882 перегляди
Румунія та Болгарія стурбовані переговорами США та росії щодо Чорного моря - FT

Румунія та Болгарія стурбовані переговорами США та росії щодо Чорного моря - FT

24 березня, 10:58 • 101099 перегляди
90% запущених рф дронів збиваються - Повітряні сили

90% запущених рф дронів збиваються - Повітряні сили

24 березня, 10:59 • 78908 перегляди
В ОП підтвердили, що делегація України залишається в Саудівській Аравії для консультацій з США

В ОП підтвердили, що делегація України залишається в Саудівській Аравії для консультацій з США

24 березня, 11:33 • 77060 перегляди
Публікації
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:58 • 131403 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

24 березня, 11:02 • 134455 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 172142 перегляди
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 513320 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 592978 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

16:15 • 20527 перегляди
Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

15:51 • 21449 перегляди
Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

14:21 • 30178 перегляди
Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

24 березня, 10:22 • 56591 перегляди
Нешанобливий пост Джастіна Бібера підігрів чутки про проблеми в шлюбі з Гейлі

Нешанобливий пост Джастіна Бібера підігрів чутки про проблеми в шлюбі з Гейлі

24 березня, 08:17 • 60280 перегляди
Актуальне
Укртрансбезпека неефективно використала 110 млн грн - Рахункова палата

Укртрансбезпека неефективно використала 110 млн грн - Рахункова палата

Київ • УНН

 • 24301 перегляди

КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Державна служба України з безпеки на транспорті неефективно використала спеціального фонду державного бюджету у сумі понад 110 млн грн. Про це йдеться у Звіті про результати аудиту ефективності використання коштів спеціального фонду Державного бюджету України Державної служби України з безпеки на транспорті, який є у розпорядженні УНН.

Згідно зі звітом, аудит Укртрансбезпеки проводився за період 2017 рік та 6 місяців 2018 року.

“Аудиторами Рахункової палати встановлено, що придбані Укртрансбезпекою за кошти Європейського Союзу 78 мобільних пунктів габаритно-вагового контролю вартістю 109,2 мільйонів гривен майже рік не використовуються. Кошти державного дорожнього фонду на утримання габаритно-вагових комплексів та їх дообладнання не виділялись. Аналогічно, придбані сервери вартістю майже 850 тисяч гривень за відсутності програмного забезпечення та іншої комп’ютерної техніки в експлуатацію не введені”, — зазначається у звіті.

Таким чином, зазначається у документі, кошти спеціального фонду державного бюджету у сумі понад 110 мільйонів гривень використані неефективно.

На думку Рахункової палати, це відбулося внаслідок нескоординованої роботи Мінінфраструктури та Укртрансбезпеки, а також тривалої відсутності керівника Укртрансбезпеки через його відсторонення від посади.

Нагадаємо, у квітні Кабінет міністрів України відсторонив від посади голову Державної служби України з безпеки на транспорті Михайла Ноняка і призначив щодо нього службове розслідування.

Як повідомляв УНН, у серпні НАЗК внесло припис очільнику Укртрансбезпеки.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Економіка

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$273.96
Brent
$72.43
Bitcoin
$88,476.60
S&P 500
$5,758.77
Газ TTF
$42.75
Золото
$3,041.80
Ethereum
$2,097.28