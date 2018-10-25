Укртрансбезпека неефективно використала 110 млн грн - Рахункова палата

КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Державна служба України з безпеки на транспорті неефективно використала спеціального фонду державного бюджету у сумі понад 110 млн грн. Про це йдеться у Звіті про результати аудиту ефективності використання коштів спеціального фонду Державного бюджету України Державної служби України з безпеки на транспорті, який є у розпорядженні УНН.