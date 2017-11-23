"Укртелеком" прекратит отправку телеграмм

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Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 2927 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 10901 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 11894 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 87054 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 78991 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 91330 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 121222 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 115819 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 146461 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 107445 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

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Дети без ограничений: как в Броварах адаптируют школы и детские сады для особых учеников

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Актуальное
"Укртелеком" прекратит отправку телеграмм

"Укртелеком" прекратит отправку телеграмм

Киев  •  УНН

 • 18559 просмотра

КИЕВ. 23 ноября. УНН. Крупнейший в Украине оператор фиксированной связи ПАО "Укртелеком" с 1 марта 2018 года прекращает предоставление услуг телеграфной связи. Об этом говорится в официальном сообщении компании, опубликованном в "Правительственном курьере", передает УНН.

"Сообщаем, что "Укртелeком" принял решение прекратить с 1 марта 2018 года предоставление услуг телеграфной связи общего пользования для всех категорий потребителей. Будет прекращено прием, обработку и передачу на доставку телеграмм всех видов и категорий", - говорится в сообщении.

Как отмечается, такое решение связано с тем, что количество отправлений телеграмм существенно уменьшилась с развитием электронных каналов коммуникации и распространения использования цифровой подписи. Также указано, що учтена и устарелость оборудования и отсутствие его поддержки со стороны производителей.

Напомним, суд разрешил забрать акции "Укртелекома" из частных рук.

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