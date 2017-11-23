"Укртелеком" прекратит отправку телеграмм

"Сообщаем, что "Укртелeком" принял решение прекратить с 1 марта 2018 года предоставление услуг телеграфной связи общего пользования для всех категорий потребителей. Будет прекращено прием, обработку и передачу на доставку телеграмм всех видов и категорий", - говорится в сообщении.

Как отмечается, такое решение связано с тем, что количество отправлений телеграмм существенно уменьшилась с развитием электронных каналов коммуникации и распространения использования цифровой подписи. Также указано, що учтена и устарелость оборудования и отсутствие его поддержки со стороны производителей.

Напомним, суд разрешил забрать акции "Укртелекома" из частных рук.