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"Укртелеком" припинить відправку телеграм

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 листопада. УНН. Найбільший в Україні оператор фіксованого зв'язку ПАТ "Укртелеком" із 1 березня 2018 року припиняє надання послуг телеграфного зв'язку. Про це йдеться в офіційному повідомленні компанії, опублікованому в "Урядовому кур'єрі", передає УНН.

"Повідомляємо, що "Укртелeком" прийняв рішення припинити з 1 березня 2018 року надання послуг телеграфного зв'язку загального користування для всіх категорій споживачів. Буде припинено приймання, обробка та передача на доставку телеграм усіх видів і категорій", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, таке рішення пов'язане з тим, що кількість відправлення телеграм суттєво зменшилася з розвитком електронних каналів комунікації і розповсюдження використання цифрового підпису. Також вказано, що враховано і застарілість обладнання та відсутність його підтримки з боку виробників.

Нагадаємо, суд дозволив забрати акції "Укртелекому" з приватних рук.

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