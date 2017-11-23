"Укртелеком" припинить відправку телеграм

"Повідомляємо, що "Укртелeком" прийняв рішення припинити з 1 березня 2018 року надання послуг телеграфного зв'язку загального користування для всіх категорій споживачів. Буде припинено приймання, обробка та передача на доставку телеграм усіх видів і категорій", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, таке рішення пов'язане з тим, що кількість відправлення телеграм суттєво зменшилася з розвитком електронних каналів комунікації і розповсюдження використання цифрового підпису. Також вказано, що враховано і застарілість обладнання та відсутність його підтримки з боку виробників.

Нагадаємо, суд дозволив забрати акції "Укртелекому" з приватних рук.