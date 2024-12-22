Укрпочта выпустила марку в честь исторической победы Усика над Фьюри
Киев • УНН
Укрпочта презентовала новую марку «Усик - Мир любит сильных» после победы боксера над Тайсоном Фьюри. Украинский чемпион сохранил все титулы в супертяжелом весе и превзошел британца по количеству точных ударов.
Укрпочта выпустила новую марку в честь победы украинского боксера Александра Усика над британцем Тайсоном Фьюри. Об этом сообщил генеральный директор Укрпочты Игорь Смелянский, передает УНН.
Поздравляем Александра Усика с победой!!! Лучший! Ну, а команду Укрпочта с еще одной маркой, которая предсказала победу - цену на марку "Усик - Мир любит сильных" пересматривать не будем, но уверен, что отныне она для каждого украинца будет дороже, как память об этой победе!
Напомним
Украинский боксер Александр Усик победил британца Тайсона Фьюри в матче-реванше в Эр-Рияде. Чемпион сохранил титулы WBA Super, WBO, WBC, IBO и The Ring в супертяжелом весе.
Президент Украины поздравил Александра Усика с победой над Тайсоном Фьюри и сохранением титула абсолютного чемпиона мира по боксу. Зеленский подчеркнул важность этой победы для всей Украины.
Дополнение Украинский чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO и IBO Александр Усик в бою-реванше против британца Тайсона Фьюри превзошел соперника по количеству точных ударов.
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