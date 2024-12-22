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Укрпочта выпустила марку в честь исторической победы Усика над Фьюри

Укрпочта выпустила марку в честь исторической победы Усика над Фьюри

Киев  •  УНН

 • 7774 просмотра

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Укрпочта презентовала новую марку «Усик - Мир любит сильных» после победы боксера над Тайсоном Фьюри. Украинский чемпион сохранил все титулы в супертяжелом весе и превзошел британца по количеству точных ударов.

Укрпочта выпустила новую марку в честь победы украинского боксера Александра Усика над британцем Тайсоном Фьюри.  Об этом сообщил генеральный директор Укрпочты Игорь Смелянский, передает УНН

Поздравляем Александра Усика с победой!!! Лучший! Ну, а команду Укрпочта с еще одной маркой, которая предсказала победу - цену на марку "Усик - Мир любит сильных" пересматривать не будем, но уверен, что отныне она для каждого украинца будет дороже, как память об этой победе!

- написал Игорь Смелянский в Telegram.

Напомним

Украинский боксер Александр Усик победил британца Тайсона Фьюри в матче-реванше в Эр-Рияде. Чемпион сохранил титулы WBA Super, WBO, WBC, IBO и The Ring в супертяжелом весе.

Президент Украины поздравил Александра Усика с победой над Тайсоном Фьюри и сохранением титула абсолютного чемпиона мира по боксу. Зеленский подчеркнул важность этой победы для всей Украины.

Дополнение Украинский чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO и IBO Александр Усик в бою-реванше против британца Тайсона Фьюри превзошел соперника по количеству точных ударов. 

Усик поднял историческую саблю Мазепы после победы над Фьюри22 дек. 2024, 07:26 • 9692 просмотра

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Обществоспорт
er-riyadЭр-Рияд
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oleksandr-usykАлександр Усик