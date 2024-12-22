Усик поднял историческую саблю Мазепы после победы над Фьюри
Киев • УНН
Александр Усик продемонстрировал саблю гетмана Мазепы XVII века после боксерского поединка в Саудовской Аравии. Уникальный артефакт был доставлен из Черниговского исторического музея с соблюдением всех норм.
Абсолютный чемпион мира по боксу Александр Усик после победы в реванше Тайсона Фьюри 21 декабря в Эр-Рияде поднял над головой уникальную саблю гетмана Ивана Мазепы. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Министерство культуры и стратегических коммуникаций.
Детали
Как указали в Минкульте, этот жест не только стал символом триумфа, но и напомнил миру о борьбе украинского народа за свободу, которая длится уже веками.
Сабля XVII века - уникальный артефакт, образец украинского оружейного дела, сформированного в том числе под влиянием стран мусульманской восточной культуры. Саблю гетман Иван Мазепа подарил за хорошую службу есаулу Савичу. Сегодня она хранится в Черниговском областном историческом музее им. Тарновского
Отмечается, что в Саудовскую Аравию саблю доставили с соблюдением всех норм и под контролем музейных специалистов. Ее презентация - важный шаг культурной дипломатии.
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