Усик поднял историческую саблю Мазепы после победы над Фьюри

Абсолютный чемпион мира по боксу Александр Усик после победы в реванше Тайсона Фьюри 21 декабря в Эр-Рияде поднял над головой уникальную саблю гетмана Ивана Мазепы. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Министерство культуры и стратегических коммуникаций.

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Как указали в Минкульте, этот жест не только стал символом триумфа, но и напомнил миру о борьбе украинского народа за свободу, которая длится уже веками.

Сабля XVII века - уникальный артефакт, образец украинского оружейного дела, сформированного в том числе под влиянием стран мусульманской восточной культуры. Саблю гетман Иван Мазепа подарил за хорошую службу есаулу Савичу. Сегодня она хранится в Черниговском областном историческом музее им. Тарновского