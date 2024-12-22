Фьюри больше бил, Усик лучше попадал: статистика боя
Киев • УНН
В бою-реванше Александр Усик превзошел Тайсона Фьюри по количеству точных ударов - 179 против 144. Британец нанес больше ударов в целом - 509 против 423 от украинца.
Украинский чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO и IBO Александр Усик в бою-реванше против британца Тайсона Фьюри превзошел соперника по количеству точных ударов. Об этом сообщает CompuBox, пишет УНН.
Детали
Украинец выбросил 423 удара, из которых точными было 179. Также он нанес 211 джебов (73 точных) и 212 силовых ударов (106 точных).
У Тайсона 144 точных удара из 509 - 252 джеба (44 точных) и 257 силовых ударов (100 точных).
Напомним
Украинский боксер Александр Усик победил британца Тайсона Фьюри в матче-реванше в Эр-Рияде. Чемпион сохранил титулы WBA Super, WBO, WBC, IBO и The Ring в супертяжелом весе.
Президент Украины поздравил Александра Усика с победой над Тайсоном Фьюри и сохранением титула абсолютного чемпиона мира по боксу. Зеленский подчеркнул важность этой победы для всей Украины.
На бою Усик-Фьюри 22 декабря впервые в истории бокса работал судья на базе искусственного интеллекта.
20 декабря состоялась официальная процедура взвешивания перед боем между Александром Усиком, владеющим титулами WBA, WBC, WBO и IBO, и бывшим чемпионом мира в супертяжелом весе Тайсоном Фьюри.
Усик продемонстрировал самый высокий вес в своей карьере - 102,5 кг, тогда как Фьюри, известный своей габаритностью, весил 127,4 кг, увеличив свою массу по сравнению с предыдущими поединками.