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Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 1204 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
11:47 • 45958 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 85107 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 105109 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 114153 просмотра

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9 марта, 17:47 • 120475 просмотра

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
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"Укроборонпром" уволит почти половину сотрудников

"Укроборонпром" уволит почти половину сотрудников

Киев  •  УНН

 • 15640 просмотра

КИЕВ. 29 марта. УНН. Наблюдательным советом ГК "Укроборонпром" принято решение об оптимизации внутренней структуры и кадрового состава Концерна. Планируется сократить численность персонала на 40%, до 180 человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГК "Укроборонпром", передает УНН.

"Цель оптимизации - повысить качество управления производственными и маркетинговыми процессами, создать условия для развития отраслевых кластеров, активизировать инновационное развитие предприятий Концерна. Средства, сэкономленные в процессе оптимизации административного звена Концерна, планируется направить на внедрение опытно-конструкторских работ", - говорится в сообщении компании.

Напомним, 12 февраля ушел в отставку генеральный директор госконцерна "Укроборонпром" Роман Романов. 21 февраля Президент Украины Петр Порошенко представил нового главу госконцерна "Укроборонпром" Павла Букина.

Справка УНН: Государственный концерн "Укроборонпром" создан в 2010 году с целью обеспечения эффективного функционирования и управления субъектами хозяйствования государственного сектора экономики, осуществляющих хозяйственную деятельность в сфере разработки, изготовления, реализации, ремонта, модернизации и утилизации вооружения, военной и специальной техники и боеприпасов и принимают участие в военно-техническом сотрудничестве. В состав концерна входят более сотни предприятий ОПК Украины.

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