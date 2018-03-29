"Укроборонпром" звільнить майже половину співробітників
Київ • УНН
КИЇВ. 29 березня. УНН. Наглядовою радою ДК “Укроборонпром” затверджено рішення про оптимізацію внутрішньої структури та кадрового складу Концерну. Заплановано скоротити чисельність персоналу на 40%, до 180 осіб. Про це повідомили в пресс-службі ДК “Укроборонпром”, передає УНН.
“Мета оптимізації — підвищити якість управління виробничими та маркетинговими процесами, створити умови для розвитку галузевих кластерів, активізувати інноваційний розвиток підприємств Концерну. Кошти, заощаджені в процесі оптимізації адміністративної ланки Концерну, планується спрямувати на впровадження дослідно-конструкторських робіт”, — говориться у повідомлені компанії.
Нагадаємо, 12 лютого пішов у відставку генеральний директор держконцерну “Укроборонпром” Роман Романов. 21 лютого президент України Петро Порошенко представив нового голову держконцерну “Укроборонпром” Павла Букіна.
Довідка УНН: Державний концерн “Укроборонпром” створений в 2010 році з метою забезпечення ефективного функціонування та управління суб’єктами господарювання державного сектору економіки, які здійснюють господарську діяльність у сфері розроблення, виготовлення, реалізації, ремонту, модернізації та утилізації озброєння, військової і спеціальної техніки та боєприпасів і беруть участь у військово-технічному співробітництві. До складу концерну входять більше сотні підприємств ОПК України.