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"Укринком" и "Укринбанк" заявили о дезинформации со стороны Фонда гарантирования вкладов

Киев • УНН

 • 16326 просмотра

КИЕВ. 3 февраля. УНН. Фонд гарантирования, дезинформируя общественность о ПАО "УКРИНКОМ", поддерживает заемщиков, уклоняющихся от погашения кредитной задолженности, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу компании.

"Укринком" и "Укринбанк" заявили о дезинформации со стороны Фонда гарантирования вкладов

"Фонд гарантирования вкладов физических лиц продолжает дезинформировать общественность о ситуации, сложившейся с ПАО "Укринбанк" и ПАО "УКРИНКОМ".

Так, Фонд гарантирования вкладов физических лиц в лице Константина Ворушилина в очередной раз обнародовал лживую информацию о ПАО "Укринбанк" (ПАО "УКРИНКОМ"), которая порочит честь компании, и нарушает права ее акционеров.

Обращаем внимание Константина Ворушилина, что после вступления в силу судебного решения о признании незаконной процедуры ликвидации ПАО "УКРИНКОМ" (которое не выполняется ответчиками), на основании собрания акционеров в Киеве, (а не "через суд в Северодонецке") были приняты решения о восстановлении работы и переименовании ПАО "Укринбанк" в ПАО "УКРИНКОМ" с сохранением всех прав и обязательств в полном объеме.

Владелец компании и крупнейший акционер банка Владимир Клименко еще 27 июля 2016 г. публично заявил: "Собрание акционеров "УКРИНКОМ" подтвердил, что компания будет продолжать отстаивать интересы вкладчиков "УКРИНКОМ", добиваться возвращения и обслуживания кредитов, предоставленных банком, а также отстаивать его интересы в судах. Акционеры также подтвердили готовность компании аккумулировать средства для выплат всем вкладчикам банка как физическим, так и юридическим лицам", - отметили в "УКРИНКОМ".

По данным компании, "УКРИНКОМ" на данный момент ведет активную работу с заемщиками по восстановлению обслуживания, взятых ими в банке кредитов, именно для того, чтобы выполнить все обязательства перед вкладчиками.

Николай Пашинский, управляющий партнер, адвокат Адвокатского объединения "Фортис" прокомментировал указанные действия Фонда.

"Считаю, что в результате неправомерных действий должностных лиц Фонда, мало того что были причинены многотысячные убытки компании, но и созданы предпосылки для существенного невыполнения заемщиками своих обязательств по кредитным договорам, что стимулирует рост объема проблемной задолженности. Сложившаяся на сегодня пагубная практика дезинформации общественности только на руку недобросовестным заемщикам, которые, выигрывая время, прибегают к различным схемам уклонения от уплаты долгов перед кредиторами", - сказал он.

На сегодняшний день по заявлениям ПАО "УКРИНКОМ" правоохранительными органами уже открыто четвёртое уголовное дело относительно должностных лиц Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

"Будем надеяться, что эти дела дойдут до суда и виновные понесут справедливое наказание", - резюмировали в компании.

Напомним, аналогичная ситуация сложилась с заемщиками банка "Михайловский". По информации финкомпании "Фагор", Фонд гарантирования вкладов препятствует погашению задолженности законному кредитодателю, а заемщиков банка "Михайловский" вводит в заблуждение.

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