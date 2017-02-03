“Укрінком” та “Укрінбанк” заявили про дезінформацію з боку Фонду гарантування вкладів

“Фонд гарантування вкладів фізичних осіб продовжує дезінформувати громадськість про ситуацію, що склалася з ПАТ „УКРІНБАНК“ і ПАТ „УКРІНКОМ“.

Так, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб в особі Костянтина Ворушиліна в черговий раз оприлюднив брехливу інформацію про ПАТ „УКРІНБАНК“ (ПАТ „УКРІНКОМ“), яка порочить честь компанії, і порушує права її акціонерів.

Звертаємо увагу Костянтина Ворушиліна, що після вступу в силу судового рішення про визнання незаконною процедури ліквідації ПАТ „УКРІНКОМ“ (яке не виконується відповідачами), на підставі зборів акціонерів в Києві, (а не „через суд в Сєвєродонецьку“) були прийняті рішення про відновлення роботи та перейменування ПАТ „УКРІНБАНК“ в ПАТ „УКРІНКОМ“ зі збереженням всіх прав і зобов’язань в повному обсязі.

Власник компанії і найбільший акціонер банку Володимир Клименко ще 27 липня 2016 року публічно заявив: „Збори акціонерів „УКРІНКОМ“ підтвердило, що компанія буде продовжувати відстоювати інтереси вкладників „УКРІНКОМ“, домагатися повернення і обслуговування кредитів, наданих банком, а також відстоювати його інтереси в судах. Акціонери також підтвердили готовність компанії акумулювати кошти для виплат всім вкладникам банку як фізичним, так і юридичним особам“”, — наголосили в “УКРІНКОМ”.

За даними компанії, “УКРІНКОМ” на даний момент веде активну роботу з позичальниками по відновленню обслуговування, взятих ними в банку кредитів, саме для того, щоб виконати всі зобов’язання перед вкладниками.

Микола Пашинський, керуючий партнер, адвокат Адвокатського об’єднання “ФОРТІС” прокоментував вказані дії Фонду.

"Вважаю, що внаслідок неправомірних дій посадових осіб Фонду, мало того що були заподіяні багатотисячні збитки компанії, так і створені передумови для суттєвого невиконання позичальниками своїх зобов’язань за кредитними договорами, що стимулює зростання обсягу проблемної заборгованості. Сформована на сьогодні згубна практика дезінформування громадськості, тільки на руку недобросовісним позичальникам, які, виграючи час, вдаються до різних схем ухилення від сплати боргів перед кредиторами“,- сказав він.

На сьогоднішній день за заявами ПАТ “УКРІНКОМ” правоохоронними органами вже відкрито 4-е кримінальних провадження стосовно посадових осіб Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

“Будемо сподіватися, що ці справи дійдуть до суду і винні особи понесуть справедливе покарання”, — резюмували у компанії.

Нагадаємо, аналогічна ситуація склалася з позичальниками банку “Михайлівський”. За інформацією фінкомпанії “Фагор”, Фонд гарантування вкладів перешкоджає погашенню заборгованості законному кредитодавцю, а позичальників банку “Михайлівський” вводить в оману.