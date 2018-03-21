Укргидрометцентр: 22 марта в Украине без существенных осадков
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. Завтра, 22 марта, в Украине без существенных осадков, на дорогах гололедица. Об этом в сети Facebook сообщила пресс-служба Украинского гидрометцентра, передает УНН.
"22 марта в Украине без осадков, лишь ночью в Херсонской, Запорожской, Донецкой областях и Крыму снег. На дорогах гололедица. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с", - говорится в сообщении.
Температура ночью 4-9° мороза, в западных областях 10-15° мороза; днем от 2° мороза до 3° тепла; в Крыму ночью около 0°, днем 1-6° тепла.
Напомним, весну, которую ждут украинцы, пока не видно. Только с начала следующей недели ожидается небольшая плюсовая температура - в пределах 0-5 градусов.