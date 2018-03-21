Укргідрометцентр: 22 березня в Україні без істотних опадів
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. Завтра, 22 березня, в Україні без істотних опадів, на дорогах ожеледиця. Про це в мережі Facebook повідомила прес-служба Українського гідрометцентру, передає УНН.
“22 березня в Україні без істотних опадів, лише вночі в Херсонській, Запорізькій, Донецькій областях та Криму сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с”, — йдеться в повідомлені.
Температура вночі 4-9° морозу, в західних областях 10-15° морозу; вдень від 2° морозу до 3° тепла; в Криму вночі близько 0°, вдень 1-6° тепла.
Нагадаємо, весни, на яку чекають українці, поки не видно. Лише з початку наступного тижня очікується невелика плюсова температура — в межах 0-5 градусів.