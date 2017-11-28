Укргаздобыча снизила прогноз добычи газа на 2018 год

Кроме того, негативное влияние на прогноз добычи имеет и затягивание с принятием законопроектов, предусматривающих упрощение разрешительных процедур для добычи газа.

"Эти осложнения ставят под угрозу выполнение Стратегии 20/20 и правительственной Энергетической стратегии Украины до 2035 года", - утверждают в компании.

В то же время в "Нафтогазе" убеждены, что принятие законопроекта 3096-д может улучшить ситуацию с получением разрешительной документации.

Парламент должен рассмотреть документ в начале декабря.

Напомним, Кабмин планирует до конца года разработать пакет необходимых решений в сфере газодобычи, которые предусматривают упрощение разрешительных процедур и снижения ставок ренты до 12% при запуске новых скважин.