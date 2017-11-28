Укргаздобыча снизила прогноз добычи газа на 2018 год
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. Укргаздобыча снизила прогноз добычи газа на следующий год с 16,5 до 16 млрд куб.м газа из-за блокирования Полтавским облсоветом выдачи лицензий на разработку месторождений в течение 2,5 лет. Об этом говорится в сообщении НАК "Нафтогаз Украины", передает УНН.
Кроме того, негативное влияние на прогноз добычи имеет и затягивание с принятием законопроектов, предусматривающих упрощение разрешительных процедур для добычи газа.
"Эти осложнения ставят под угрозу выполнение Стратегии 20/20 и правительственной Энергетической стратегии Украины до 2035 года", - утверждают в компании.
В то же время в "Нафтогазе" убеждены, что принятие законопроекта 3096-д может улучшить ситуацию с получением разрешительной документации.
Парламент должен рассмотреть документ в начале декабря.
Напомним, Кабмин планирует до конца года разработать пакет необходимых решений в сфере газодобычи, которые предусматривают упрощение разрешительных процедур и снижения ставок ренты до 12% при запуске новых скважин.