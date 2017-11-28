Укргазвидобування зменшило прогноз видобутку газу на 2018 рік

Крім того, негативний вплив на прогноз видобутку має й затягування з прийняттям законопроектів, які передбачають спрощення дозвільних процедур для видобування газу.

“Ці ускладнення ставлять під загрозу виконання Стратегії 20/20 та урядової Енергетичної стратегії України до 2035 року”, — стверджують у компанії.

Водночас у “Нафтогазі” переконані, що прийняття законопроекту 3096-д може поліпшити ситуацію з отриманням дозвільної документації.

Парламент має розглянути документ на початку грудня.

Нагадаємо, Кабмін планує до кінця року напрацювати пакет необхідних рішень у сфері газовидобування, які передбачають спрощення дозвільних процедур та зниження ставок ренти до 12% при запуску нових свердловин.