Укргазвидобування зменшило прогноз видобутку газу на 2018 рік
Київ • УНН
КИЇВ. 28 листопада. УНН. Укргазвидобування зменшило прогноз видобутку газу на наступний рік з 16,5 до 16 млрд куб.м газу через блокування Полтавською облрадою видачі ліцензій на розробку родовищ протягом 2,5 років. Про це йдеться у повідомленні НАК “Нафтогаз України”, передає УНН.
Крім того, негативний вплив на прогноз видобутку має й затягування з прийняттям законопроектів, які передбачають спрощення дозвільних процедур для видобування газу.
“Ці ускладнення ставлять під загрозу виконання Стратегії 20/20 та урядової Енергетичної стратегії України до 2035 року”, — стверджують у компанії.
Водночас у “Нафтогазі” переконані, що прийняття законопроекту 3096-д може поліпшити ситуацію з отриманням дозвільної документації.
Парламент має розглянути документ на початку грудня.
Нагадаємо, Кабмін планує до кінця року напрацювати пакет необхідних рішень у сфері газовидобування, які передбачають спрощення дозвільних процедур та зниження ставок ренти до 12% при запуску нових свердловин.