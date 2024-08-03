Завтра в Украине не планируют отключать свет, передает УНН со ссылкой на Укрэнерго.

«Завтра, 4 августа, отключения применяться не будут. При изменении ситуации - о мерах ограничения будет сообщено дополнительно», - говорится в сообщении.

В Укрэнерго призвали пользоваться мощными электроприборами с 11:00 до 15:00.

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