Укрэнерго сообщает, что 1 августа отключения электроэнергии в Украине не ожидаются. Компания рекомендует использовать мощные электроприборы с 11:00 до 15:00 для оптимизации энергопотребления.
Завтра в Украине отключения света не прогнозируются, передает УНН со ссылкой на Укрэнерго.
«Завтра, 1 августа, отключения не прогнозируются. При изменении ситуации в энергосистеме - о применении мер ограничения будет сообщено дополнительно», - говорится в сообщении.
В компании также призвали пользоваться мощными электроприборами с 11:00 до 15:00.
"Ця звичка знадобиться всім нам": в "Укренерго" радять українцям звикати до ощадливого енергоспоживання29 июля 2024, 17:28 • 30570 просмотров