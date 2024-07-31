Завтра в Украине отключения света не прогнозируются, передает УНН со ссылкой на Укрэнерго.

«Завтра, 1 августа, отключения не прогнозируются. При изменении ситуации в энергосистеме - о применении мер ограничения будет сообщено дополнительно», - говорится в сообщении.

В компании также призвали пользоваться мощными электроприборами с 11:00 до 15:00.

"Ця звичка знадобиться всім нам": в "Укренерго" радять українцям звикати до ощадливого енергоспоживання